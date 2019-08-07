Замглавы ВККСУ подал в отставку

Заместитель главы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) Станислав Щотка подал в отставку, сообщается на сайте "Судебная власть Украины" в среду.

"7 августа 2019 года ВККСУ удовлетворила заявление заместителя главы Комиссии Щотки Станислава Алексеевича об освобождении его от должности члена ВККСУ по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Щотка был избран на должность замглавы комиссии вместе с главой комиссии и секретарем в декабре 2014 года. 15 мая 2019 года Окружной административный суд Киева признал отсутствие полномочий у главы ВККС Сергея Козьякова и члена ВККС Станислава Щотки.