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17:43 07.08.2019

Замглавы ВККСУ подал в отставку

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Замглавы ВККСУ подал в отставку

Заместитель главы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) Станислав Щотка подал в отставку, сообщается на сайте "Судебная власть Украины" в среду.

"7 августа 2019 года ВККСУ удовлетворила заявление заместителя главы Комиссии Щотки Станислава Алексеевича об освобождении его от должности члена ВККСУ по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Щотка был избран на должность замглавы комиссии вместе с главой комиссии и секретарем в декабре 2014 года. 15 мая 2019 года Окружной административный суд Киева признал отсутствие полномочий у главы ВККС Сергея Козьякова и члена ВККС Станислава Щотки.

Теги: #щотка #кадры #вкксу
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