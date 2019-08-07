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16:17 07.08.2019

Полиция ищет взрывчатку в харьковском аэропорту, ж/д вокзале и на автостанциях

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Полиция ищет взрывчатку в харьковском аэропорту, ж/д вокзале и на автостанциях

Сообщение о закладке взрывчатки в помещениях аэропорта, трех железнодорожных и двух автостанций, железнодорожного вокзала, трех станций метрополитена, четырех жилых домов и трех государственных учреждений в Харькове поступило в среду на электронную почту полиции.

"По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится осмотр помещений и прилегающей территории", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Теги: #минирование #полиция #харьков
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