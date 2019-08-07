Боевики дважды обстреляли позиции Объединенных сил в среду

Незаконные вооруженные формирования дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе в первой половине дня в среду, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"По имеющейся информации, с начала текущих суток ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен", - говорится в тексте сводки.

Как отмечается в сообщении, ночь на среду прошла спокойно, оба обстрела имели место "в течение последних часов" и пришлись на западную часть луганского направления (в пределах Донецкой области).

В частности, из автоматического гранатомета были обстреляны позиции подразделений Объединенных сил в районе пгт Луганское Бахмутского района Донецкой области. Кроме того, боевики применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие во время обстрела опорных пунктов наших войск, оборудованных неподалеку от пгт Южное Торецкого горсовета Донецкой области.

"Подразделения Объединенных сил надежно контролируют ситуацию на линии соприкосновения", - говорится в сообщении.

С 00:01 21 июля вдоль всей линии разграничения в районе проведения ООС в Донецкой и Луганской областях был установлен "режим тишины", предусматривающий обоюдное прекращение ведения огня из всех видов вооружения. Уже до конца месяца боевики осуществили уже 19 обстрелов – по одному 23, 27 и 28 июля, при чем вследствие обстрела 27 июля был ранен украинский военнослужащий, три - 29 июля, два - 30 июля и 11 обстрелов – 31 июля. Вооруженные силы Украины соблюдали установившийся режим тишины. В последующие дни обстрелы повторялись ежедневно, от 2 до 12 в день. 6 августа в результате одного из обстрелов погибли четверо украинских военнослужащих.