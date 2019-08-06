Украинские правоохранители пресекли деятельность международной преступной группы, наладившей контрабанду наркотиков в РФ и Крым

Украинские пограничники совместно с работниками Службы безопасности Украины разоблачили преступную схему по изготовлению, хранению и последующую переправку в Российскую Федерацию наркотических средств, а также в оккупированный Россией Крым через так называемый "керченский" мост, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"… правоохранители провели ряд обысков в Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях. По результатам обысков, в одном из городов Полтавской области в жилых и нежилых помещениях, а также на частных участках совместная группа обнаружила в общей сложности более 5тыс. кустов растений, похожих на коноплю, почти 10 кг уже готового к употреблению вещества серо-зеленого цвета (предварительно каннабиса), а также оборудование для выращивания растений, мобильные телефоны, флэш-носители и тому подобное. Выявлены лица, которые занимались культивацией и охраной мест незаконного выращивания растений общей площадью около 2 гектаров", - говорится в обнародованном во вторник сообщении.

Кроме того, говорится в информации, правоохранители выявили других фигурантов дела в Днепропетровской области. А в Сумах правоохранители обнаружили мужчину, у которого нашли почти 2 кг серо-зеленого вещества (предварительно каннабиса). "Данное лицо выступало посредником в организации переправки наркотического средства через государственную границу Украины в Российскую Федерацию", - отметили в погранведомстве.

В действиях фигурантов дела усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 305 УК Украины "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств". В настоящее время проводятся следственные действия и необходимые экспертизы.

В пресс-службе ведомства отметили, что в разоблачении преступной схемы были задействованы пограничные оперативные подразделения Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы совместно с сотрудниками ГУ СБУ в АР Крым, под процессуальным руководством прокуратуры АРК и при силовой поддержке спецподразделения "ДОЗОР".