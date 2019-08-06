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18:35 06.08.2019

Гонтарева, Филатов и Стеценко вызываются в Генпрокуратуру для вручения подозрения в деле о расхищении 150 млн грн – Луценко

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Гонтарева, Филатов и Стеценко вызываются в Генпрокуратуру для вручения подозрения в деле о расхищении 150 млн грн – Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, экс-заместитель главы администрации президента Украины Алексей Филатов и совладелец инвестгруппы ICU Константин Стеценко вызываются в Генпрокуратуру для уведомления подозрения в деле о расхищении 150 млн грн при сделке Аграрного фонда и одного из банков.

"В части дела ICU, которое было задействовано в сделке между Аграрным фондом и одним из банков, в результате чего средства в сумме 150 млн грн были фактически разворованы, руководитель группы прокуроров Кизь усматривает достаточность собранных доказательств", - сказал генпрокурор в видеокомментарии, опубликованном на Ютуб-канале Генпрокуратуры.

"Подозрение получает человек, который непосредственно ставил свою подпись на документах... господин Стеценко - это заместитель группы ICU, госпожа Гонтарева как руководитель ICU и господин Филатов, который обслуживал эту сделку", - сказал Луценко, отметив, что эти три гражданина вызваны к следователю для уведомления о подозрении. "Если они не придут, подозрения пойдут другим путем - через почту на адрес проживания", - добавил он.

Теги: #луценко #гонтарева #стеценко #подозрение #филатов
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