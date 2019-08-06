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16:04 06.08.2019

Лукашенко разрешил авиакомпаниям Беларуси продажу в самолетах товаров из duty free

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Лукашенко разрешил авиакомпаниям Беларуси продажу в самолетах товаров из duty free

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, разрешающий продажу в самолетах белорусских авиаперевозчиков товаров из магазинов беспошлинной торговли.

Текст документа размещен на Национальном правовом интернет-портале.

Документ принят в целях расширения беспошлинной торговли при осуществлении международных авиаперевозок. Будет разрешена реализация (путем разносной торговли) товаров, в том числе алкогольных напитков и табачных изделий, загруженных на борт воздушных судов из магазинов беспошлинной торговли.

Товары будут реализовываться в соответствии с заключенными между владельцами магазинов беспошлинной торговли и белорусскими авиационными организациями договорами о сотрудничестве.

Теги: #duty_free #лукашенко #беларусь
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