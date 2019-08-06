События

10:19 06.08.2019

СБУ задержала мошенников, наживавшихся на нуждающихся в кредитах

2 мин читать
СБУ задержала мошенников, наживавшихся на нуждающихся в кредитах

Служба безопасности Украины сообщает о разоблачении деятельности группы мошенников и задержания двух ее организаторов, которые наживались на гражданах, искавших денежные займы, в том числе тяжелобольных, нуждающихся в дорогостоящем лечении.

"Участники группировки, в состав которого входили жители столицы, предлагали гражданам предоставление денежных займов через специально созданные вебплатформы. Для получения "кредита" злоумышленники требовали предварительно перечислить на подконтрольные банковские счета средства за так называемые проверочные и посреднические действия, в частности, оплату налога, аванс за услуги юристов, бухгалтеров и другие. Однако реальные денежные займы гражданам не предоставлялись. От мошеннических действий злоумышленников страдали тяжелобольные люди", - сообщается на странице СБУ в соцсети Facebook во вторник утром.

Кроме того, в случае отказа клиентов от "услуг" участники группировки осуществляли на них психологическое давление и угрожали потерпевшим занесением в "черный список".

В спецслужбе отмечают, что в результате деятельности злоумышленников были обмануты десятки больных онкологическими заболеваниями, нуждающиеся в дорогостоящем лечении. По предварительной информации, злоумышленники получали от незаконной деятельности ежемесячно почти 500 тыс гривень.

Во время следственных действий по месту жительства и в транспортных средствах участников группировки правоохранители обнаружили мобильные терминалы, компьютерную технику, банковские карточки и другие вещественные доказательства противоправных действий.

В рамках открытого уголовного производства двое организаторов группы задержаны и им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других участников группировки.

Теги: #задержание #сбу #кредит #мошенник
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:32 02.08.2019
СБУ разоблачила масштабные хищения госсредств при реконструкции соединительного канала "Тилигульский лиман - Черное море"

СБУ разоблачила масштабные хищения госсредств при реконструкции соединительного канала "Тилигульский лиман - Черное море"

10:10 02.08.2019
В Одессе задержан иностранец, находившийся 8 лет в международном розыске

В Одессе задержан иностранец, находившийся 8 лет в международном розыске

23:34 01.08.2019
Правоохранители задержали на взятке топ-чиновников "Института охраны почв Украины" и госпредприятия "Головинский карьер"

Правоохранители задержали на взятке топ-чиновников "Института охраны почв Украины" и госпредприятия "Головинский карьер"

16:43 01.08.2019
Крупный арсенал оружия, вывезенный из АТО на Донбассе, хранил у себя в квартире житель Днепропетровщины

Крупный арсенал оружия, вывезенный из АТО на Донбассе, хранил у себя в квартире житель Днепропетровщины

23:03 31.07.2019
Правоохранители задержали псевдоминера гипермаркета в Киеве

Правоохранители задержали псевдоминера гипермаркета в Киеве

17:15 31.07.2019
Портнов фигурирует в деле о госизмене, способствовавшей оккупации Крыма

Портнов фигурирует в деле о госизмене, способствовавшей оккупации Крыма

15:17 31.07.2019
Мэра Запорожья Буряка вызывают на допрос в СБУ

Мэра Запорожья Буряка вызывают на допрос в СБУ

13:37 31.07.2019
ГБР и СБУ проводят обыски в прокуратуре Днепропетровской области, двух отделах полиции и на товарной бирже

ГБР и СБУ проводят обыски в прокуратуре Днепропетровской области, двух отделах полиции и на товарной бирже

10:56 31.07.2019
Экс-сотрудник МВД по заданию ФСБ РФ собирал сведения о политической и экономической ситуации в Запорожье – СБУ

Экс-сотрудник МВД по заданию ФСБ РФ собирал сведения о политической и экономической ситуации в Запорожье – СБУ

14:44 30.07.2019
Данилюк обсудил реформу СБУ с представителями Международной консультативной группы

Данилюк обсудил реформу СБУ с представителями Международной консультативной группы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЦИК признала избранными 7 народных депутатов Украины

ЦИК: в ОИО № 50 избранным народным депутатом Украины признан представитель ОПЗЖ Требушкин

ЦИК: в ОИО № 210 результаты выборов в определенный законодательством срок установить не удалось

Украинский военный ранен из-за подрыва на неизвестном взрывном устройстве в зоне ООС

Нардепа проверяют на причастность к растрате 2,5 млрд грн банка "Финансы и кредит"

ПОСЛЕДНЕЕ

Чиновник ГП УкрГАГП разоблачен на взятке за аренду помещения

В текущем году заасфальтируют 800 дворов Киева

Власти Днепра намерены в суде доказать законность решения о подорожание проезда в электротранспорте до 6 грн

Пиротехники проверили 0,41 га у КПВВ "Станица Луганская", обезврежено 49 взрывоопасных предметов

В Киеве обнаружен и уничтожен взрывоопасный предмет времен Второй мировой войны - ГСЧС

В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности – ГСЧС

Китай примет контрмеры, если США разместят ракеты среднего радиуса действия в Индо-Тихоокеанском регионе - МИД КНР

Днепровский городской совет намерен в суде доказать законность решения о подорожание проезда в электротранспорте до 6 грн

Европейская ракета-носитель Ariane 5 стартует на орбиту с двумя спутниками связи

За прошедшие сутки боевики совершили 3 обстрела позиций Объединенных сил, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА