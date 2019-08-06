СБУ задержала мошенников, наживавшихся на нуждающихся в кредитах

Служба безопасности Украины сообщает о разоблачении деятельности группы мошенников и задержания двух ее организаторов, которые наживались на гражданах, искавших денежные займы, в том числе тяжелобольных, нуждающихся в дорогостоящем лечении.

"Участники группировки, в состав которого входили жители столицы, предлагали гражданам предоставление денежных займов через специально созданные вебплатформы. Для получения "кредита" злоумышленники требовали предварительно перечислить на подконтрольные банковские счета средства за так называемые проверочные и посреднические действия, в частности, оплату налога, аванс за услуги юристов, бухгалтеров и другие. Однако реальные денежные займы гражданам не предоставлялись. От мошеннических действий злоумышленников страдали тяжелобольные люди", - сообщается на странице СБУ в соцсети Facebook во вторник утром.

Кроме того, в случае отказа клиентов от "услуг" участники группировки осуществляли на них психологическое давление и угрожали потерпевшим занесением в "черный список".

В спецслужбе отмечают, что в результате деятельности злоумышленников были обмануты десятки больных онкологическими заболеваниями, нуждающиеся в дорогостоящем лечении. По предварительной информации, злоумышленники получали от незаконной деятельности ежемесячно почти 500 тыс гривень.

Во время следственных действий по месту жительства и в транспортных средствах участников группировки правоохранители обнаружили мобильные терминалы, компьютерную технику, банковские карточки и другие вещественные доказательства противоправных действий.

В рамках открытого уголовного производства двое организаторов группы задержаны и им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других участников группировки.