ЦИК: в ОИО № 50 избранным народным депутатом Украины признан представитель ОПЗЖ Требушкин

Центральной избирательной комиссией Украины в одномандатном избирательном округе № 50 народным депутатом Украины признан представитель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Руслан Валерьевич Требушкин, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

"На основании протокола окружной избирательной комиссии об итогах голосования в одномандатном избирательном округе № 50 Комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины в ОВО № 50, признав избранным народным депутатом Украины Требушкина Р.В.", - говорится в сообщении, на официальном сайте ЦИК в понедельник вечером.

ЦИК приняла постановление "О фактах нарушения избирательных прав в одномандатном избирательном округе № 50 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019".

"Выявленные Комиссией обстоятельства могут свидетельствовать о подделке избирательных документов, незаконное уничтожение избирательной документации, уклонение членов избирательной комиссии в работе комиссии без уважительных причин, согласно Уголовному кодексу Украины является уголовным правонарушением. В то же время Комиссия считает необходимым отреагировать на выявленные ею факты нарушения законодательства Украины о выборах в ОИО № 50, в целях защиты прав субъектов и участников избирательного процесса по внеочередным выборам народных депутатов Украины 21 июля 2019", - отметили в ЦИК.

ЦИК обратилась к Национальной полиции Украины для проведения проверки изложенных в постановлении обстоятельств нарушения законодательства Украины на выборах в одномандатном избирательном округе № 50.

"Таким образом, по состоянию на 5 августа Центральная избирательная комиссия признала избранными 423 народных депутатов Украины, в частности: 225 - в общегосударственном многомандатном избирательном округе, 198 - в одномандатных избирательных округах", - подытожили в ЦИК.