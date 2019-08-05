Трамп распорядился ужесточить наказание за преступления на почве ненависти и карать их смертью

Президент США Дональд Трамп, комментируя произошедшие в минувшие выходные нападения в Эль-Пасо и Дейтоне, заявил о необходимости применять как можно скорее высшую меру наказания в отношении виновных в преступлениях на почве ненависти и в массовых убийствах.

"Сегодня я даю указание министерству юстиции подготовить законодательство, которое гарантирует: те, кто совершает преступления на почве ненависти и массовые убийства, будут приговорены к смертной казни, и эта высшая мера наказания будет применяться быстро, решительно, без долгих лет ненужных отсрочек", - сказал он, выступая в Белом доме.

По его словам, администрация обратилась с запросом к ФБР определить, какие дополнительные ресурсы необходимы бюро для расследования и предотвращения подобных преступлений.

Кроме этого, президент призвал ужесточить законодательство в сфере обращения оружия и гарантировать, что лица, "представляющие угрозу для общественной безопасности, не будут иметь доступа к огнестрельному оружию, а если они и будут его иметь, тогда чтобы это оружие можно было бы быстро изъять".

При этом Трамп сослался на необходимость внедрения законов, направленных на предотвращение насилия с применением оружия. Согласно этим законам, полиция или члены семьи владельца оружия имеют право обратиться в суд, который затем может отдать распоряжение временно конфисковать оружие у хозяина; оружие затем может быть возвращено владельцу, если другая судебная инстанция не продлит срок конфискации. В настоящий момент подобные законы действуют в штатах Вашингтон, Орегон, Мэриленд, Калифорния, Вермонт, Флорида, Коннектикут, Индиана и т.д.

В выступлении Трамп также коснулся явлений, которые, по мнению президента, привели к инцидентам в Эль Пасо и Дейтоне.

"В один голос наш народ должен осудить расизм, нетерпимость и белый супрематизм. Эти зловещие идеологии необходимо победить. Ненависти не место в Америке", - подчеркнул президент.

При этом Трамп указал на роль Интернета в процессе радикализации населения США и призвал прекратить "восхваление насилия", обвинив в его пропаганде компьютерные игры.

"Это (причины насилия - ИФ) включают в себя изуверские и ужасные компьютерные игры, которые сейчас распространены. Сегодня слишком просто для фрустрированной молодежи окружить себя (проявлениями - ИФ) культуры, которая воспевает насилие", - добавил Трамп.

На выходных в США произошли два чрезвычайных происшествия в Техасе и Огайо. В субботу 21-летний Патрик Крузиус устроил стрельбу в супермаркете Walmart в Эль-Пасо (штат Техас), где были убиты 20 человек и еще 26 человек получили ранения. Предполагаемый стрелок является выходцем из города, находящегося на границе с Мексикой, где проживает большое количество латиноамериканцев. СМИ сообщали, что незадолго до атаки он написал манифест, в котором излагал свои расистские взгляды.

Рано утром в воскресенье в результате стрельбы в городе Дейтон (штат Огайо) были убиты 10 человек, включая нападавшего, еще 16 человек получили ранения.. Инцидент в Огайо произошел менее чем через сутки после стрельбы в Эль-Пасо.

Минюст США сейчас рассматривает возможность предъявить 21-летнему Крузиусу обвинения в преступлении на почве ненависти, на основании которых суд может вынести смертный приговор.