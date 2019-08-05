События

15:20 05.08.2019

Таксист приковал пассажира цепью в подвале своего гаража из-за неоплаты междугородней поездки

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Работники Киево-Святошинского отдела полиции задержали таксиста, который приковал пассажира цепью в подвале своего гаража с целью получения оплаты за совершенную междугороднюю поездку, сообщает полиция Киевской области.

"В полицию Киевщины обратился 38-летний житель г.Сумы, который сообщил, что его удерживали в подвале. Установлено, что заявитель сделал заказ в такси завезти его в город Сумы. Не доехав до места назначения, таксист попросил рассчитаться за поездку. Однако пассажир сообщил, что на счету нет денег", - говорится в сообщении, обнародованном в понедельник на странице облполиции в соцсети Фейсбук.

Согласно информации, водитель пошел на встречу пассажиру и отвез в ближайшее отделение банка. Однако там выяснилось, что мужчина имеет долг в финансовом учреждении, поэтому в займе ему отказали. Узнав об этом, они решили возвращаться в Киев. В столице также не удалось заполучить деньги.

"Тогда, по своему усмотрению, водитель решил получить деньги. Пассажир задолжал за поездку 7тыс. грн. Гражданин отвез пассажира в собственный гаражу в с. Софиевская Борщаговка (пригород Киева – ИФ). Там, в подвале, он связал ему ногу цепью и закрыл. Пострадавший нашел в помещении инструменты, благодаря чему ему удалось самостоятельно освободиться. В неволе он провел 7 часов", - рассказали в полиции.

Работники Киево-Святошинского отдела полиции задержали водителя такси, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В связи с происшествием открыто уголовное производство по ч. 2 ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Теги: #киевская_область #таксист #полиция
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