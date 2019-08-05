Из-за непогоды остаются обесточенными 83 населенных пунктов в четырех областях Украины

В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) остаются обесточенными 83 населенных пункта в четырех областях Украины, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) остаются обесточенными 83 населенных пункта в 4 областях, а именно: Донецкая - 37, Запорожская - 21, Луганская - 21 и Днепропетровская – 4", - говорится в сообщении.

Кроме того в Лисичанске (Луганская область) произошло обесточивание двух насосных станций, в результате чего без водоснабжения остались около 27 тыс. абонентов.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.