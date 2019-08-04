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18:57 04.08.2019

В Николаевской области в ДТП погиб один человек, еще два пострадали

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В Николаевской области в ДТП погиб один человек, еще два пострадали

 Днем в воскресенье в результате дорожно-транспортного происшествия в Николаевской области погиб один человек, еще двух пострадавших госпитализировали, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции области.

"Сегодня около 12:30 на 197 км автодороги "Николаев-Благовещенск" возле с.Новопетровское произошло столкновение автомобилей Skoda Octavia и Opel Vectra. 59-летний водитель автомобиля Opel Vectra от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия, пассажирки обоих транспортных средств возрастом 54 и 47 лет с телесными повреждениями госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет без права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Продолжается следствие.

Теги: #дтп_жертвы #украина #николаевская_область
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