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18:28 04.08.2019

Количество обесточенных населенных пунктов в Украине увеличилось почти до 60

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Количество обесточенных населенных пунктов в Украине увеличилось почти до 60

 В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) состоянием на вечер воскресенья количество обесточенных населенных пунктов в четырех областях Украины увеличилось до 60, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 17:00… в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) остаются обесточенными 59 населенных пунктов в 4 областях, а именно: Одесская - 25, Кировоградская - 15, Донецкая - 15, Днепропетровская-4", - говорится в сообщении на официальном сайте ГСЧС вечером в воскресенье.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Отмечается, что в Одесской. Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды, а именно убирают поваленные деревья и откачивают воду.

Ранее утром в воскресенье сообщалось об обесточивании 40 населенных пунктов в двух (Одесской и Кировоградской) областях Украины.

Теги: #непогода #гсчс #украина #обесточивание
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