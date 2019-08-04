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16:40 04.08.2019

За неделю в зоне ООС обезврежено 137 взрывоопасных предметов и восстановлено 9 жилых домов

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За неделю в зоне ООС обезврежено 137 взрывоопасных предметов и восстановлено 9 жилых домов

Подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, работающих в зоне проведения Операции Объединенных сил, в течение недели изъяли и обезвредили 137 взрывоопасных предметов, сообщает в воскресенье департамент коммуникации МВД Украины по материалам пресс-центре штаба ООС.

"Кроме того, в течение недели силы и средства подразделений ГСЧС из состава Объединенных сил привлекались к пиротехническим работам, восстановлению жилых домов, которые были повреждены в результате артиллерийских обстрелов, а также к обеспечению функционирования пунктов оказания помощи населению, расположенных в пределах контрольных пунктов въезда-выезда на территории Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Также личный состав ГСЧС продолжает аварийно-восстановительные работы в Марьинке, Красногоровке, Гранитном и Чермалыке. За минувшую неделю было восстановлено 9 жилых домов.

Теги: #оос #гсчс
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