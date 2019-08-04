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09:55 04.08.2019

Ухудшение погодных условий ожидается в южных и восточных областях Украины в воскресенье

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Ухудшение погодных условий ожидается в южных и восточных областях Украины в воскресенье

В воскресенье в южных и восточных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, в акватории Черного и Азовского морей усиление ветра и сильные волны, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"4 августа в результате перемещения активного циклона в южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях ожидаются сложные погодные условия: сильные грозовые дожди, порывы ветра и шквалы 17-22 м/с, в отдельных районах 25-30 м/с, град", – говорится в сообщении на сайте ГСЧС в воскресенье утром, со ссылкой на УкрГидрометцентр.

Также отмечается, что 4 августа на акватории и в портах Черного и Азовского морей ожидаются сложные погодные условия: усиление ветра 25-28 м/с, высота волн на Черном море 30-40 дм, на Азовском - 13-15 дм.

Теги: #погода #прогноз
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