Зеленский в Трускавце проводит встречу с депутатами партии "Слуга народа"
Президент Украины Владимир Зеленский посещает будущих народных депутатов от партии "Слуга народа" в Трускавце, где они проходят интенсивные обучающие курсы будущих парламентариев.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", около 14 часов в субботу глава государства прибыл на место проведения тренингов.
Общение проходит без прессы.
По информации некоторых представителей партии, ожидается, что встреча продлиться менее часа.
С 29 июля по 4 августа будущие парламентарии проходят курсы в Трускавце. Им читают лекции профессора Киевской школы экономики и специалисты из разных сфер.
Внеочередные парламентские выборы прошли в Украине 21 июля. Ожидается, что парламент нового созыва проведет свое первое заседание в начале сентября.