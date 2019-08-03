События

13:47 03.08.2019

Зеленский в Трускавце проводит встречу с депутатами партии "Слуга народа"

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Зеленский в Трускавце проводит встречу с депутатами партии "Слуга народа"

Президент Украины Владимир Зеленский посещает будущих народных депутатов от партии "Слуга народа" в Трускавце, где они проходят интенсивные обучающие курсы будущих парламентариев.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", около 14 часов в субботу глава государства прибыл на место проведения тренингов.

Общение проходит без прессы.

По информации некоторых представителей партии, ожидается, что встреча продлиться менее часа.

С 29 июля по 4 августа будущие парламентарии проходят курсы в Трускавце. Им читают лекции профессора Киевской школы экономики и специалисты из разных сфер.

Внеочередные парламентские выборы прошли в Украине 21 июля. Ожидается, что парламент нового созыва проведет свое первое заседание в начале сентября.

Теги: #трускавец #зеленский #слуга_народа
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