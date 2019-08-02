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23:34 02.08.2019

Трамп заявляет, что обсуждал с РФ и Китаем вопрос о соглашении по ядерному оружию – Bloomberg

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Трамп заявляет, что обсуждал с РФ и Китаем вопрос о соглашении по ядерному оружию – Bloomberg

США Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что обсуждал с РФ и КНР вопрос о соглашении по ядерному оружию.

"Трамп заявляет, что обсуждал соглашение по ядерному оружию с Россией, Китаем", - пишет агентство Bloomberg.

Другие западные СМИ отмечают, что, по словам Трампа, соглашение по ракетам с ядерными боеголовками должно включать не только РФ, но и Китай. Эту мысль Трамп озвучивал и ранее. В Пекине до сих пор не выражали заинтересованности в таких договоренностях.

Теги: #сша #россия #оружие #китай
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