Суд в Харькове продлил домашний арест двум подозреваемым в нападении на телеоператора Макарюка

Киевский райсуда Харькова продлил меру пресечения Сергею Козлюку и Олегу Радченко, подозреваемым в причастности к нападению и избиению оператора местной службы новостей "Вести" Вадима Макарюка.

"Суд продлил им домашний арест до 11 сентября", - сообщили корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в прокуратуре Харьковской области в пятницу.

По словам собеседника агентства, суд в пятницу не успел рассмотреть ходатайство о продлении меры пресечения еще одному подозреваемому по этому делу Илье Алешкину и перенес его на понедельник.

Как сообщалось, в четверг, 1 августа, суд продлил меру пресечения четвертому подозреваемому по этому делу Михаилу Базалею.

7 июня вечером на территории ТЦ "Барабашово" произошел конфликт между местными предпринимателями и охраной рынка с участием ветеранов АТО и представителей "Нацкорпуса". В результате конфликта за медицинской помощью обратились 9 человек, в т.ч. Макарюк. Его госпитализировали в реанимацию больницы скорой и неотложной помощи. Врачи диагностировали геморрагический инсульт, произошедший в результате кровоизлияния в мозг после избиения.

По факту самого конфликта у рынка полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст.293 (групповое нарушение общественного порядка) и по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) и ч.1 ст.279 (блокирование транспортных коммуникаций) Уголовного кодекса Украины.

Нападение на Макарюка квалифицировано по трем статьям УК: ч.2 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), ч.1. ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч.2 ст.187 (разбой).

12 июня полиция объявила о подозрении одному из причастных к нападению на Макарюка Сергею Козлюку по ч.3 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч.4 ст.296 (хулиганство), ч.1 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК.

21 июня о подозрении в причастности к нападению на Макарюка было объявлено еще двум харьковчанам - Олегу Радченко и Илье Алешкину. Им обоим инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч.3 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч.2 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК. Кроме того, Радченко объявлено о подозрении по ч.1 ст.347 УК (умышленное повреждение или уничтожение имущества журналиста).

Всем троим была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

16 июля суд взял под круглосуточный домашний арест четвертого подозреваемого по делу Михаила Базалея. Ему инкриминируют ч.3 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч.2 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК.