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18:02 02.08.2019

Мост на Труханов остров безопасен для пешеходов, несмотря на падение железобетонных противовесов на одной из его опор

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Мост на Труханов остров безопасен для пешеходов, несмотря на падение железобетонных противовесов на одной из его опор

Парковый пешеходный мост, соединяющий правый берег Киева с Трухановым островом, безопасен для передвижения пешеходов, несмотря на произошедшее падение железобетонных конструкций на одной из опор, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на коммунальную корпорацию "Киевавтодор".

"Парковый пешеходный мост на Труханов остров безопасен для пешеходов, сооружение под наблюдением специалистов КП "Киевавтодормост"… Как отмечают в коммунальной корпорации, на мосту проводят дополнительные обследования. По результатам осмотра выявлено, что произошло падение железобетонных конструкций (противовесов) на опоре №3 (прогон 2-3, не судоходный)", - сообщили в КГГА в пятницу днем.

В пресс-службе горадминистрации добавили, что в настоящее время приняты меры по обеспечению безопасности движения пешеходов по мосту и идет подготовка технического задания на разработку первоочередных действий по восстановлению конструкций моста и проведения глубокого специального обследования.

 

Теги: #киев #труханов_остров #киевавтодор #мост
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