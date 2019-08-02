В суд направлено дело против задержанного нетрезвым после ДТП водителя, пытавшегося подкупить патрульных

Харьковская местная прокуратура №4 направила в суд обвинительный акт в отношении 64-летнего мужчины, который, совершив ДТП в состоянии алкогольного опьянения, пытался подкупить патрульных, чтобы избежать привлечения к административной ответственности.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, мужчине инкриминируется ч.1 ст.369 (предложение неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. "Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан, ограничение свободы от 2 до 4 лет или лишение свободы на тот же срок", - говорится в сообщении.

По данным досудебного следствия, 27 июля на просп. Юбилейный в Харькове подозреваемый за рулем автомобиля Mitsubishi въехал в припаркованную машину. На место ДТП прибыли сотрудники патрульной полиции. Они установили, что виновник аварии был в состоянии алкогольного опьянения. При этом мужчина всячески пытался избежать ответственности за содеянное.

Для того, чтобы полицейские не составляли протоколов, он пытался их подкупить и предложил $300 взятки. Патрульные предупредили мужчину об уголовной ответственности за подобные действия, но в ответ он стал еще настойчивее предлагать им деньги. В конце концов полицейские были вынуждены сообщить об этом в диспетчерский пункт 102.

По факту дорожно-транспортного происшествия в отношении обвиняемого составлены соответствующие протоколы о совершении административных правонарушений, предусмотренных ст.124 (нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств), ст.130 (управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения) КУоАП.