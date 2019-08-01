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23:34 01.08.2019

Правоохранители задержали на взятке топ-чиновников "Института охраны почв Украины" и госпредприятия "Головинский карьер"

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Правоохранители задержали на взятках в размере почти $1,5 млн топ-чиновников "Института охраны почв Украины" и государственного предприятия "Головинский карьер", сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Гендиректора госучреждения задержали в служебном кабинете, а директора госпредприятия на выезде из Киева работники Департамента защиты экономики, Главного следственного управления Нацполиции и Генеральной прокуратуры Украины. Проводятся санкционированные обыски", - говорится в сообщении.

Установлено, что с целью приватизации государственного предприятия представители общественности предоставили пакет документов в госучреждения.

"Чиновники выдвинули требование о предоставлении неправомерной выгоды за решение данного вопроса. $1,3 млн взятки необходимо предоставить руководителю "Институт охраны почв Украины" и $200 тыс. - директору "Головинский карьер", - сказано в сообщении.

Как отмечается, за определенную сумму руководитель ГП "Головинский карьер", который также является председателем ликвидационной комиссии, должен был посодействовать в ускорении процедуры ликвидации госпредприятия, а гендиректор ГУ "Институт охраны почв Украины" - в беспрепятственной его приватизации.

В настоящее время решается вопрос о задержании должностных лиц в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщения им о подозрении.

По месту работы и жительства правонарушителей проводятся санкционированные обыски.

Теги: #взятка #чиновники #украина #полиция #задержание
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