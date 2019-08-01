События

20:37 01.08.2019

Гарвард почти в 2,5 раза обошел Стэнфорд по числу сверхбогатых выпускников

1 мин читать
Гарвард почти в 2,5 раза обошел Стэнфорд по числу сверхбогатых выпускников

Гарвардский университет возглавил список вузов с самым большим числом сверхбогатых выпускников (ultra-high-net-worth alumni), состояние которых превышает $30 млн. Он с большим отрывом обошел другие высшие учебные заведения в рейтинге, составленном международной исследовательской организацией Wealth-X.

По оценкам организации, количество выпускников Гарварда, которые считаются сверхбогатыми, превышает 13 650 человек, а их общее состояние составляет $4,769 трлн. На второй строчке рейтинга Wealth-X располагается Стэндфордский университет (5 580 человек - $2,899 трлн), на третьем - Университет Пенсильвании (5 575 человек - $1,780 трлн).

Эти три университета занимают первые места как в рейтинге США, так и в мировом, при этом в последний вошли лишь три высших учебных заведения за пределами Соединенных Штатов: британские Кембриджский и Оксфордский университеты и французская бизнес-школа INSEAD.

В каждом из 20 университетов в мировом рейтинге есть как минимум две тысячи выпускников, попадающих в категорию сверхсостоятельных, при этом в первой пятерке вузов их количество превышает три тысячи человек.

Теги: #стэнфорд #гарвард #состояние #рейтинг
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:17 22.07.2019
Fitch подтвердило рейтинг Одессы "B-" со стабильным прогнозом

Fitch подтвердило рейтинг Одессы "B-" со стабильным прогнозом

12:20 18.07.2019
Более половины украинцев за решение конфликта на Донбассе путем возвращения неподконтрольных территорий в состав Украины - опрос КМИС

Более половины украинцев за решение конфликта на Донбассе путем возвращения неподконтрольных территорий в состав Украины - опрос КМИС

11:49 18.07.2019
Более половины украинцев довольны деятельностью президента Зеленского, работой Рады недовольны более 80% – опрос "Рейтинга"

Более половины украинцев довольны деятельностью президента Зеленского, работой Рады недовольны более 80% – опрос "Рейтинга"

10:59 18.07.2019
Семь партий могут пройти в Раду, лидируют "Слуга народа" и ОПЗЖ – опрос "Рейтинга"

Семь партий могут пройти в Раду, лидируют "Слуга народа" и ОПЗЖ – опрос "Рейтинга"

11:49 11.07.2019
На выборах в Раду проходной барьер преодолевают 5 партий, шансы есть еще у трех – исследование R&B Group

На выборах в Раду проходной барьер преодолевают 5 партий, шансы есть еще у трех – исследование R&B Group

11:38 11.07.2019
Зеленскому доверяют 65% украинцев – опрос "Рейтинга"

Зеленскому доверяют 65% украинцев – опрос "Рейтинга"

11:28 11.07.2019
"Слугу народа" готовы поддержать 47% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором – опрос "Рейтинга"

"Слугу народа" готовы поддержать 47% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором – опрос "Рейтинга"

11:27 11.07.2019
"Слугу народа" готовы поддержать 47% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором – опрос "Рейтинга"

"Слугу народа" готовы поддержать 47% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором – опрос "Рейтинга"

19:55 09.07.2019
Состояние миллионеров в мире в 2018 году сократилось впервые за семь лет

Состояние миллионеров в мире в 2018 году сократилось впервые за семь лет

09:43 09.07.2019
Рейтинг Трампа поднялся до рекордной отметки – опрос СМИ

Рейтинг Трампа поднялся до рекордной отметки – опрос СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боец ВСУ ранен на Донбассе в четверг вследствие обстрелов боевиков, украинские войска режим прекращения огня соблюдают – штаб ООС

Богдан написал заявление об отставке с должности главы Офиса президента - источник

Патрульные нацгвардейцы имеют право проверять документы, останавливать транспорт, ограничивать передвижение, а также применять силу, спецсредства и оружие - МВД

Кличко приходил на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу о возможных нарушениях при аренде земли

НАБУ проводит обыски в "Украэрорухе" и по месту жительства его служебных лиц

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд постановил провести пересчет на 6 участках 119-го округа на Львовщине

Боец ВСУ ранен на Донбассе в четверг вследствие обстрелов боевиков, украинские войска режим прекращения огня соблюдают – штаб ООС

Гутерриш призвал РФ и США продлить СНВ-3

Полиция ищет взрывчатку в харьковском аэропорту, ж/д вокзале и еще 12 объектах

Богдан написал заявление об отставке с должности главы Офиса президента - источник

Суд продлил домашний арест подозреваемого в нападении на харьковского телеоператора Макарюка

Патрульные нацгвардейцы имеют право проверять документы, останавливать транспорт, ограничивать передвижение, а также применять силу, спецсредства и оружие - МВД

ЦИК признала избранными уже 153 нардепов

В ЕС вступили в силу новые правила по прекурсорам взрывчатки и по противодействию финансированию терроризма

В британской армии появится подразделение для борьбы с хакерами и онлайн-пропагандой

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА