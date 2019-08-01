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14:20 01.08.2019

Зубко хочет продолжить заниматься реформой децентрализации и энергоэффективности

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Зубко хочет продолжить заниматься реформой децентрализации и энергоэффективности

Вице-премьер - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко заявляет, что после завершения работы в Кабинете министров намерен продолжить заниматься реформой децентрализации и энергоэффективности.

"Я для себя принял решение в Верховную Раду не идти, и не пошел. Я сейчас выполняю миссию, чтобы максимально продолжить те реформы, которые ми начали. Это вопрос децентрализации и энергоэффективности", - сказал Зубко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг в Киеве.

По его словам, на данный момент его команда в Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ провела консультации с политическими силами, которые прошли в парламент, о подходах к продолжению начатых реформ, а также принятия необходимых законопроектов в соответствующих сферах.

"Мы также предложили свое видение нового коалиционного соглашения в части наших реформ", - добавил вице-премьер.

На уточняющий вопрос, в качестве кого в дальнейшем Зубко намерен продолжать сопровождение реформ, он ответил, что "после того, как сменится правительство, будем думать, что делать дальше".

"Я больше менеджер, чем политик... Я точно буду выполнять свою миссию и в каком-либо статусе добиваться, чтобы реформа децентрализации и энергоэффективности была продолжена... Как это будет происходить - в качестве эксперта, политика - я не выпущу это из своего поля зрения", - отметил Зубко, отвечая на вопрос о дальнейшей политической деятельности.

Что касается возвращения в частный сектор, вице-премьер отметил, что так как он пришел в политику из бизнес среды, ему импонирует, что за последние годы удалось привнести в государственный сектор проектный менеджмент. "Это классная история, когда ты как менеджер имеешь возможность создавать проекты на уровне страны", - сказал Зубко.

Теги: #зубко #энергоэффективность #децентрализация
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