Герус критикует Минэнергоугля за бездеятельность в части управления госшахтами

Представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус критикует Министерство энергетики и угольной промышленности за бездеятельность при управлении и решении проблем подконтрольных ему шахт.

По его словам, 31 июля шахты ГП "Торецкуголь" были ограничены в энергоснабжении из-за долга 52,5 млн грн, что привело к отключению турбокомпрессоров и клетевого подъема с соответствующей приостановкой добычи угля.

"Полное бездействие и отсутствие интереса к решению проблемы демонстрирует министерство энергетики. Главное, что "реформу" энергорынка сделали, тарифы резко выросли и теперь некоторые монополии зарабатывают больше", - написал он на своей странице в "Фейсбук".

Герус также вновь подверг сомнению уже утвержденную правительством инициативу Минэнергоугля по передаче целостного имущественного комплекса госпредприятия "Калушская ТЭЦ-нова" в собственность территориальной громады Калуша, где глава Игорь Насалик дважды был мэром.