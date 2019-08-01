В Киеве ограничат движение транспорта на Южном мосту

С 22:00 2 августа по 31 августа на эстакаде Южного моста будет частично ограничено движение, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"КК "Киевавтодор" продолжает ремонт (фактически, замену) деформационных швов на эстакаде Южного моста. Как предупредили в коммунальной корпорации, с 22:00 2 августа до 31 августа будут продолжаться работы на эстакаде в направлении левого берега (ориентировочно 400 метров после Выдубичей). Во время работ будет ограничено для проезда 1,5 полосы движения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после этого этапа дорожники будут ремонтировать шов на другой половине эстакады в этом же направлении.

"Сейчас на эстакаде Южного моста уже заменили 28 деформационных швов. Еще один заменят этого года. Всего на эстакаде предусмотрен ремонт 46 швов", - сказано в сообщении.