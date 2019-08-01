Боевики 11 раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военные не пострадали

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 11 раз нарушили режим тишины на Донбассе, при этом украинские военные не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили запрет на использование любого оружия. Из них 4 раза - с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия - миномета калибра 82 мм. За минувшие сутки потерь с украинской стороны не зафиксировано", - говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в четверг утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 10 раз обстрелял позиции Объединенных сил. В частности, дважды рядом с Песками - из подствольного гранатомета, вблизи Водяного - из стрелкового оружия, два раза неподалеку Лебединского - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия, окраину Широкино - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, в районе н.п. Богдановка - из вооружения БМП и крупнокалиберного пулемета, рядом с Павлополем - из стрелкового оружия, вблизи Гнутово - сиз миномета калибра 82 мм, окраину Новогнатовки – из миномета калибра 82 мм, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции украинских защитников 1 раз вблизи Золотого-4 - из миномета калибра 82 мм и крупнокалиберного пулемета.

"С начала текущих суток враг совершил два обстрелы позиций Объединенных сил", - отметили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 1 раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Павлополя - из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны один раз в районе н.п. Попасна - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.