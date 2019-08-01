События

07:13 01.08.2019

Боевики 11 раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военные не пострадали

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За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 11 раз нарушили режим тишины на Донбассе, при этом украинские военные не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили запрет на использование любого оружия. Из них 4 раза - с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия - миномета калибра 82 мм. За минувшие сутки потерь с украинской стороны не зафиксировано", - говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в четверг утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 10 раз обстрелял позиции Объединенных сил. В частности, дважды рядом с Песками - из подствольного гранатомета, вблизи Водяного - из стрелкового оружия, два раза неподалеку Лебединского - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия, окраину Широкино - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, в районе н.п. Богдановка - из вооружения БМП и крупнокалиберного пулемета, рядом с Павлополем - из стрелкового оружия, вблизи Гнутово - сиз миномета калибра 82 мм, окраину Новогнатовки – из миномета калибра 82 мм, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции украинских защитников 1 раз вблизи Золотого-4 - из миномета калибра 82 мм и крупнокалиберного пулемета.

"С начала текущих суток враг совершил два обстрелы позиций Объединенных сил", - отметили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 1 раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Павлополя - из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны один раз в районе н.п. Попасна - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

Теги: #оос #сводка #украина
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