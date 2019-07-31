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19:36 31.07.2019

На ремонт моста у Станицы Луганской понадобится несколько месяцев

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На ремонт моста у Станицы Луганской понадобится несколько месяцев

Ремонт моста у Станицы Луганской займет несколько месяцев, заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик.

"Их продолжительность (ремонтных работ моста - ИФ) по всей вероятности займет несколько месяцев", - сказал Сайдик журналистам в среду в Минске.

Как отметил спецпредставитель, с завтрашнего дня начнется разминирование прилегающей к мосту территории, " что является естественной предпосылкой проведения всех ремонтных работ".

"В связи с этим могут возникнуть временные ограничения пропуска в связи с исполнением этого пункта (у Станицы Луганской - ИФ)", - добавил он.

После этого, продолжил Сайдик, согласно договоренностям будут незамедлительно демонтированы фортификационные сооружения, а после этого начнутся сами ремонтные работы.

При этом он подчеркнул, что предусматривается бесперебойное использование пропускного пункта в Станице Луганской.

Теги: #станица_луганская #обсе #мост
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