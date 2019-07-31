События

16:25 31.07.2019

УПЦ-КП подала в суд на Минкультуры из-за снятия их с регистрации – Филарет

1 мин читать
УПЦ-КП подала в суд на Минкультуры из-за снятия их с регистрации – Филарет

 Почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет (Денисенко) заявляет, что Украинская православная церковь Киевского патриархата подала в суд на Министерство культуры в связи с решениями о снятии с регистрации УПЦ-КП.

"Мы подали в суд на Министерство культуры, которое незаконно сняло с регистрации Киевскую патриархию и Украинскую православную церковь Киевского патриархата", - сказал Филарет на брифинге в среду в Киеве.

Патриарх Филарет подчеркнул, что осуществлять такие действия без его согласия незаконно.

Также он добавил, что возможно будет подан иск и в отношении Министерства юстиции.

Среди прочего, патриарх Филарет отметил, что УПЦ-КП не намерена подавать в суд на пятого президента Украины Петра Порошенко.

Среди прочего, по его словам, на данный момент у УПЦ-КП есть 6 архиереев, включая самого Филарета, а также 15 епархий.

"15 областей имеют парафии, которые сохраняют уставы Киевского патриархата. Это значит, что они относятся к УПЦ-КП", - добавил он.

Что касается количества священников и парафий, то Патриарх Филарет затруднился ответить.

Теги: #филарет #минкультуры #церковь #упц_кп #пцу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:22 31.07.2019
Филарет просит Зеленского и Петренко защитить "Киевский патриархат"

Филарет просит Зеленского и Петренко защитить "Киевский патриархат"

13:10 31.07.2019
Попытки заблокировать регистрацию религиозных организаций, решивших войти в ПЦУ будут вмешательством в деятельность госрегистраторов - Минкультуры

Попытки заблокировать регистрацию религиозных организаций, решивших войти в ПЦУ будут вмешательством в деятельность госрегистраторов - Минкультуры

14:18 29.07.2019
Элладская церковь де-факто признала ПЦУ - Епифаний

Элладская церковь де-факто признала ПЦУ - Епифаний

13:09 29.07.2019
Синод УПЦ (МП) создал комиссию по вопросам обмена пленных

Синод УПЦ (МП) создал комиссию по вопросам обмена пленных

13:47 28.07.2019
Зеленский поздравил с Днем крещения Киевской Руси-Украины и призвал предстоятелей церквей к диалогу

Зеленский поздравил с Днем крещения Киевской Руси-Украины и призвал предстоятелей церквей к диалогу

10:23 28.07.2019
Епифаний поздравил украинцев с 1031-й годовщиной крещения Руси

Епифаний поздравил украинцев с 1031-й годовщиной крещения Руси

15:37 27.07.2019
В крестном ходе в Киеве приняли участие около 30 тыс. человек

В крестном ходе в Киеве приняли участие около 30 тыс. человек

19:00 25.07.2019
Епифаний назвал разграбление кафедрального храма ПЦУ в Симферополе святотатством и призвал привлечь виновных к ответственности

Епифаний назвал разграбление кафедрального храма ПЦУ в Симферополе святотатством и призвал привлечь виновных к ответственности

18:48 23.07.2019
Суд не удовлетворил апелляцию Минкультуры на решение о приостановке переименования УПЦ (МП)

Суд не удовлетворил апелляцию Минкультуры на решение о приостановке переименования УПЦ (МП)

12:43 23.07.2019
Жданов против объединения Минспорта с Мининформполитики и Минкультуры

Жданов против объединения Минспорта с Мининформполитики и Минкультуры

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава ОАСК считает, что Сытник пытается дискредитировать судей Окружного админсуда

Филарет просит Зеленского и Петренко защитить "Киевский патриархат"

Мэра Запорожья Буряка вызывают на допрос в СБУ

ГБР и СБУ проводят обыски в прокуратуре Днепропетровской области, двух отделах полиции и на товарной бирже

Боевики уже 5 раз нарушили режим тишины с полуночи, потерь нет – Минобороны

ПОСЛЕДНЕЕ

В Харькове в очередной раз измазали краской памятный знак воинам УПА

Полиция ищет взрывчатку в трех харьковских вузах

Участники инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" провели в Херсоне акцию, приуроченную к годовщине нападения на активистку

Глава ОАСК считает, что Сытник пытается дискредитировать судей Окружного админсуда

В Черкассах должен быть аэропорт – Зеленский

Мэра Запорожья Буряка вызывают на допрос в СБУ

В Украину вернулся один из моряков, задержанных в Ливии в 2016 году

Раненый в голову в райсуде Одессы нацгвардеец скончался в больнице

ГБР и СБУ проводят обыски в прокуратуре Днепропетровской области, двух отделах полиции и на товарной бирже

Боевики уже 5 раз нарушили режим тишины с полуночи, потерь нет – Минобороны

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА