События

15:29 31.07.2019

В Черкассах должен быть аэропорт – Зеленский

2 мин читать
В Черкассах должен быть аэропорт – Зеленский

 Президент Украины Владимир Зеленский выступает за то, чтобы в городе Черкассы был аэропорт.

Как сообщает пресс-служба президента, во время рабочей поездки в Черкасскую область в среду Зеленский осмотрел Черкасский аэропорт.

Директор аэропорта Иван Далибожак отметил, что капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы начат в 2018 году, стоимость работ составляет 128 млн грн, есть проектная документация на перрон и рулевую дорожку. Он отметил, что из Черкасс в Киев ведет единственная дорога, поэтому есть необходимость в авиасообщении.

По словам директора аэропорта, до 1 декабря 2019 года взлетно-посадочную полосу планируют сдать в эксплуатацию.

"А техника сегодня появилась или была? Очень много областей, где техника появляется в день моего выезда", - обратился к присутствующим журналистам Зеленский.

Президент спросил, сколько нужно средств и времени, чтобы полностью завершить комплекс. По словам местных чиновников, для этого необходимо два года и около 750 млн грн, при этом строительство можно разбить на очереди и параллельно запустить авиасообщение.

"Вы обращались к бизнесу, крупным предприятиям области, чтобы они помогли с финансированием?" - поинтересовался глава государства.

Со своей стороны заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук отметил, что переговоры с бизнесом проводятся, однако бизнес ждет формирования нового правительства.

"Мы хотим, чтобы в Черкассах был аэропорт", - подчеркнул Зеленский.

Черкасский аэропорт был открыт в 1984 году. Он имел статус международного и обслуживал до 80 рейсов в сутки. Регулярное авиационное сообщение самолетами в аэропорту не осуществляется с 1997 года, окончательно он прекратил принимать самолеты в 2001 году. В 2018 году был начат капитальный ремонт полосы. Строительная готовность объекта на середину июля 2019 – 43%.

Теги: #зеленский #черкассы #аэропорт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:40 31.07.2019
Зеленский ввел Данилюка и Верланова в состав Нацсовета по антикоррупционной политике

Зеленский ввел Данилюка и Верланова в состав Нацсовета по антикоррупционной политике

12:44 31.07.2019
Лукашенко и Зеленский договорились обменяться визитами

Лукашенко и Зеленский договорились обменяться визитами

10:13 31.07.2019
Зеленский поручил реализовать проект "еМалятко" до конца года

Зеленский поручил реализовать проект "еМалятко" до конца года

21:25 30.07.2019
Зеленский поручил реализовать проект "еМалятко" до конца года

Зеленский поручил реализовать проект "еМалятко" до конца года

16:27 30.07.2019
Правоохранители проводят обыски в аэропортах Киева и Запорожья за пропуск самолета без проверки

Правоохранители проводят обыски в аэропортах Киева и Запорожья за пропуск самолета без проверки

14:58 30.07.2019
АМПУ направила в Офис президента Украины инициативы по развитию морской отрасли

АМПУ направила в Офис президента Украины инициативы по развитию морской отрасли

12:58 30.07.2019
Зеленский рассматривает несколько кандидатур на главу КГГА, включая Кличко – Богдан

Зеленский рассматривает несколько кандидатур на главу КГГА, включая Кличко – Богдан

12:51 30.07.2019
Богдан: вместо парада на День независимости пройдет Шествие достоинства с участием Зеленского и украинских военных

Богдан: вместо парада на День независимости пройдет Шествие достоинства с участием Зеленского и украинских военных

10:24 30.07.2019
Зеленский подписал указ о развитии электронных услуг: стартует работа над проведением электронных выборов и переписи населения

Зеленский подписал указ о развитии электронных услуг: стартует работа над проведением электронных выборов и переписи населения

10:21 30.07.2019
Президент сменил начальника УСБУ в Черкасской области

Президент сменил начальника УСБУ в Черкасской области

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Филарет просит Зеленского и Петренко защитить "Киевский патриархат"

Мэра Запорожья Буряка вызывают на допрос в СБУ

ГБР и СБУ проводят обыски в прокуратуре Днепропетровской области, двух отделах полиции и на товарной бирже

Боевики уже 5 раз нарушили режим тишины с полуночи, потерь нет – Минобороны

Экс-сотрудник МВД по заданию ФСБ РФ собирал сведения о политической и экономической ситуации в Запорожье – СБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Филарет просит Зеленского и Петренко защитить "Киевский патриархат"

Мэра Запорожья Буряка вызывают на допрос в СБУ

В Украину вернулся один из моряков, задержанных в Ливии в 2016 году

Раненый в голову в райсуде Одессы нацгвардеец скончался в больнице

ГБР и СБУ проводят обыски в прокуратуре Днепропетровской области, двух отделах полиции и на товарной бирже

Боевики уже 5 раз нарушили режим тишины с полуночи, потерь нет – Минобороны

Попытки заблокировать регистрацию религиозных организаций, решивших войти в ПЦУ будут вмешательством в деятельность госрегистраторов - Минкультуры

В четверг в Украину придет похолодание, днем местами ожидаются небольшие дожди

Пограничники в Закарпатье стреляли по колесам автомобилей, чтобы задержать контрабандистов сигарет

Генпрокуратура подготовила подозрение следователю СК РФ за привлечение Карпюка к уголовной ответственности

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА