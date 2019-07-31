Генпрокуратура подготовила подозрение следователю СК РФ за привлечение Карпюка к уголовной ответственности

Генеральная прокуратура Украины составила сообщение о подозрении гражданину РФ по результатам предварительного расследования в уголовном производстве о незаконном привлечении гражданина Украины Николая Карпюка к уголовной ответственности на территории РФ.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры в среду, указанный гражданин, занимая должность старшего следователя по особо важным делам первого отдела управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу, зная требования уголовно-процессуального законодательства РФ о неукоснительном соблюденим следователем во время расследования требований Конституции и УПК РФ, персональной ответственности за законность процессуальных действий, действуя умышленно, при отсутствии в материалах уголовного дела объективных доказательств причастности Карпюка к совершению расследуемых преступлений и осознавая, что тот не имеет отношения к их совершению, имея умысел привлечь заведомо невиновного к уголовной ответственности, незаконно привлек Карпюка к уголовной ответственности, искусственно создав доказательства его вины в инкриминируемых преступлениях.

В настоящее время готовится запрос о международной правовой помощи в компетентные органы РФ по уведомлению указанному лицу о подозрении и проведении с ним ряда процессуальных действий. Досудебное расследование в указанном производстве продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к незаконному привлечению Карпюка к уголовной ответственности.

Как сообщалось, Верховный суд Чечни 26 мая 2016 года приговорил украинцев Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам заключения соответственно. Согласно приговору, Карпюк проведет в тюрьме первые 10 лет, а Клых - первые 9 лет, затем оба будут отправлены в колонию строгого режима.

В РФ Карпюка и Клыха осудили по делу об участии в боевых действиях в первую чеченскую кампанию в составе организации УНА-УНСО, запрещенной в РФ.