События

10:52 31.07.2019

В Донецкой области из-за непогоды отключилась насосная станция, обеспечивающая водой 11 тыс. абонентов

1 мин читать
В Донецкой области из-за непогоды отключилась насосная станция, обеспечивающая водой 11 тыс. абонентов

В Бахмутском районе Донецкой области из-за порывов ветра произошло отключение электроснабжения насосной станции, которая обеспечивает водоснабжение около 11 тыс. абонентов.

Как сообщается в среду на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, 30 июля в с.Свято-Покровское Бахмутского района в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло отключение электроснабжения насосной станции, которая обеспечивает водоснабжение около 11 тыс. абонентов.

Проведение ремонтных работ запланировано на среду, 31 июля.

Теги: #донецкая_область #гсчс #водоснабжение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:15 31.07.2019
В среду в отдельных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

В среду в отдельных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

07:51 31.07.2019
В 5 областях Украины из-за непогоды обесточены 53 населенных пункта – ГСЧС

В 5 областях Украины из-за непогоды обесточены 53 населенных пункта – ГСЧС

09:39 30.07.2019
Во время плановых работ под Киевом погибли три работника коммунального управления

Во время плановых работ под Киевом погибли три работника коммунального управления

20:34 29.07.2019
Под Иванковым в колодце водонапорной башни погибли трое рабочих – ГСЧС

Под Иванковым в колодце водонапорной башни погибли трое рабочих – ГСЧС

09:51 28.07.2019
В воскресенье в отдельных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

В воскресенье в отдельных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

12:17 26.07.2019
В Черновицкой области на приусадебный участок упал дельтаплан, пострадали два человека - ГСЧС

В Черновицкой области на приусадебный участок упал дельтаплан, пострадали два человека - ГСЧС

13:43 25.07.2019
В Херсонской и Кировоградской областях отравились 26 людей, в том числе 16 детей

В Херсонской и Кировоградской областях отравились 26 людей, в том числе 16 детей

03:35 25.07.2019
С начала года пиротехники ГСЧС Украины изъяли и уничтожили более 31000 взрывоопасных предметов

С начала года пиротехники ГСЧС Украины изъяли и уничтожили более 31000 взрывоопасных предметов

19:54 21.07.2019
КПВВ "Майорское" возобновило работу - ГСЧС

КПВВ "Майорское" возобновило работу - ГСЧС

17:19 21.07.2019
У КПВВ "Майорское" уже обнаружено 12 взрывоопасных предметов – глава ГСЧС

У КПВВ "Майорское" уже обнаружено 12 взрывоопасных предметов – глава ГСЧС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экс-сотрудник МВД по заданию ФСБ РФ собирал сведения о политической и экономической ситуации в Запорожье – СБУ

В 5 областях Украины из-за непогоды обесточены 53 населенных пункта – ГСЧС

За сутки вторника боевики дважды нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь – штаб ООС

Начальник отдела Госэкоинспекции на Полтавщине задержан при получении 100 тыс грн. взятки - МВД

На Донбассе боевики обстреляли позиции ООС возле Луганского, украинские военные не пострадали

ПОСЛЕДНЕЕ

Экс-сотрудник МВД по заданию ФСБ РФ собирал сведения о политической и экономической ситуации в Запорожье – СБУ

Чиновникам в Казахстане на два года запретили закупки импортных автомобилей

Зеленский поручил реализовать проект "еМалятко" до конца года

Обвинение по Павловскому в деле Гандзюк передали в суд - СМИ

В СНБО обсудили предложения к проекту госбюджета-2020 относительно статей, связанных с нацбезопасностью и обороной Украины

Владелец отелей Holiday Inn откажется от мини-шампуней в номерах в борьбе с пластиком

ТОП-список специальностей с самыми большими проходными баллами в 2019 году возглавили международные специальности

34 человека погибли и 17 пострадали в результате подрыва на мине автобуса в Афганистане – СМИ

Трамп рассчитывает заключить с Россией сделку по контролю над вооружениями - американский телеканал

За сутки вторника боевики дважды нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА