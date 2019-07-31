В Донецкой области из-за непогоды отключилась насосная станция, обеспечивающая водой 11 тыс. абонентов

В Бахмутском районе Донецкой области из-за порывов ветра произошло отключение электроснабжения насосной станции, которая обеспечивает водоснабжение около 11 тыс. абонентов.

Как сообщается в среду на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, 30 июля в с.Свято-Покровское Бахмутского района в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло отключение электроснабжения насосной станции, которая обеспечивает водоснабжение около 11 тыс. абонентов.

Проведение ремонтных работ запланировано на среду, 31 июля.