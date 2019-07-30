"Укроборонпром" сменил руководителя НПКГ "Зоря-Машпроект"

Государственный концерн "Укроборонпром" приказом от 29 июля назначил исполняющим обязанности генерального директора госпредприятия "Научно-производственный комплекс газотурбиностроения (НПКГ) "Зоря-Машпроект" (Николаев) Николая Тройнича, который с 2008 года был заместителем гендиректора по производству.

Как говорится в сообщении пресс-службы предприятия, Тройнич работает на нем с 1983 года и занимал должности от инженера-конструктора до начальника опытного производства и директора по производству.

С июля 2014 года гендиректором НПКГ "Зоря-Машпроект" был Константин Картошкин – экс-гендиректор подконтрольного до аннексии Крыма Петру Порошенко "Севастопольского морского завода" (СМЗ, АРК).

ГП "НПКГ "Зоря-Машпроект" - известный в мире разработчик и производитель газотурбинного оборудования, монополист на рынке стран б.СССР в сфере разработки и производства газовых турбин для кораблей военного флота. Существенную долю в структуре портфеля заказов НПКГ также составляет оборудование для нужд энергетики и газотранспортного сектора. В частности, "Зоря-Машпроект" является одним из крупнейших на территории б.СССР производителем и поставщиком оборудования для компрессорных станций магистральных газопроводов.

Почти вся продукция НПКГ поставляется на экспорт. Среди крупнейших партнеров - Индия, КНР, Польша, Вьетнам.

С апреля 2011 года по решению правительства Украины ГП "НПКГ "Зоря-Машпроект" входит в состав госконцерна "Укроборонпром".

Чистая прибыль предприятия в минувшем году сократилась на 33,4% – до 21,08 млн грн, а выручка – на 17,6%, до 2 млрд 8,46 млн грн.