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12:08 30.07.2019

Индонезия вернула во Францию и Гонконг нелегально ввезенный оттуда мусор

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Индонезия вернула во Францию и Гонконг нелегально ввезенный оттуда мусор

Индонезия вернула экспортерам семь контейнеров с мусором, незаконно ввезенных из Франции и Гонконга, сообщили во вторник журналистам представители индонезийских властей.

Согласно данным таможенной службы индонезийского острова Батам, в контейнерах находились отходы, содержавшие пластик и токсичные вещества, что нарушает правила импорта.

"Контейнеры покинули порт в понедельник, отправку судов контролировали официальные лица", - сообщили представители местных властей, отметив, что пять контейнеров были направлены в Гонконг, а два во Францию.

Индонезийские власти также продолжают ждать разъяснений, чтобы вернуть еще 42 мусорных контейнера, которые поступили из США, Австралии и Германии.

Джакарта в последние месяцы ужесточила контроль за импортируемым мусором, поскольку не желает быть полигоном для отходов из-за рубежа. В последнее время индонезийцы все чаще стали возвращать мусор странам-экспортерам.

Мировое сообщество выразило беспокойство по поводу загрязнения пластиком после появления снимков переполненных отходами рек в Юго-Восточной Азии и фотографий погибших морских обитателей, погибших от воздействия пластика.

Согласно данным Всемирного фонда дикой природы, ежегодно производится около 300 млн тонн пластика, большая часть которого оказывается на свалках или же загрязняет моря, что приводит к серьезному экологическому кризису в мировом масштабе.

Теги: #гонконг #франция #мусор #индонезия
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