Более 300 курсантов-пограничников отбыли для усиления охраны госграницы Украины с ЕС

Более 300 курсантов Национальной академии Государственной пограничной службы Украины отбыли для усиления охраны западных рубежей страны в рамках спецоперации "Граница-2019".

"Всего более 300 курсантов 3 курса с сегодняшнего дня и до 29 августа усилят наши рубежи со странами Европейского Союза в границах Черновицкой, Закарпатской и Львовской областей", - сообщает во вторник пресс-служба Госпогрансужбы Украины.

В информации отмечается, что по результатам проведения совместной специальной пограничной операции "Граница-2019" в течение мая-июня этого года подразделения Госпогранслужбы задержали 191 нелегального мигранта, 243 лица за нарушение государственной границы, 534 нарушителя пограничного режима и отказали в пропуске через государственную границу 576 иностранцам.

"Кроме того, обнаружено и изъято 68 единиц оружия, 107 боеприпасов. Также было изъято более 320 кг наркотических веществ, около 2,3т психотропных веществ и средств, более 350 тыс. пачек сигарет и почти 4,5 тыс. литров алкогольных изделий", - сообщают в Госпогранслужбе.