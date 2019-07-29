События

19:24 29.07.2019

Трамп хочет начать вывод войск из Афганистана до выборов 2020 года

1 мин читать
Трамп хочет начать вывод войск из Афганистана до выборов 2020 года

Президент США Дональд Трамп хочет начать сокращать число американского военного контингента в Афганистане до президентских выборов 2020 года, заявил в понедельник госсекретарь Майк Помпео.

"Это указание, которое я получил от президента США", - сказал Помпео в Экономическом клубе в Вашингтоне, отвечая на вопрос о том, ожидает ли он, что до выборов 2020 года США сократят свой контингент в Афганистане.

"Он (Трамп - ИФ) четко выразил свою позицию. Положите конец бесконечным войнам. Выведите войска. Сократите (контингент - ИФ)", - добавил госсекретарь США.

Американские СМИ напоминают, что Трамп еще в ходе своей предвыборной кампании обещал вывести американские войска из Афганистана.

Ранее Помпео заявил, что США рассчитывают на заключение мирного соглашения с талибами (движение "Талибан" запрещено в России) до 1 сентября.

На прошлой неделе спецпредставитель госдепартамента США по Афганистану Залмай Халилзад дал положительную оценку переговорам, которые он провел с официальными лицами Афганистана.

Он сообщил, что стороны обсудили следующие шаги в рамках мирного процесса, в первую очередь - усилия по формированию "объединенной и эффективной" группы по переговорам, в которую будут входить лишь несколько человек.

 

Теги: #вывод #сша #афганистан #госсекретарь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:59 29.07.2019
Помпео: США смогут эффективно защитить выборы-2020 от вмешательства извне

Помпео: США смогут эффективно защитить выборы-2020 от вмешательства извне

16:56 29.07.2019
Трампа снова обвинили в расизме

Трампа снова обвинили в расизме

15:45 29.07.2019
Фьючерсы на индексы США слабо растут в преддверии заседания ФРС

Фьючерсы на индексы США слабо растут в преддверии заседания ФРС

07:49 29.07.2019
Глава нацразведки США в письме об отставке заявил, что доволен достижениями

Глава нацразведки США в письме об отставке заявил, что доволен достижениями

04:36 29.07.2019
Венесуэла намерена обратиться в ООН из-за нарушений США воздушного пространства страны

Венесуэла намерена обратиться в ООН из-за нарушений США воздушного пространства страны

00:53 29.07.2019
Глава Нацразведки США Коутс в ближайшее время может уйти в отставку

Глава Нацразведки США Коутс в ближайшее время может уйти в отставку

16:40 28.07.2019
Умерла актриса, подарившая голос Минни Маус

Умерла актриса, подарившая голос Минни Маус

10:41 28.07.2019
Внутриафганские переговоры состоятся после заключения соглашения между Вашингтоном и "Талибаном" – спецпредставитель

Внутриафганские переговоры состоятся после заключения соглашения между Вашингтоном и "Талибаном" – спецпредставитель

20:13 27.07.2019
США высоко оценили работу МВД Украины в обеспечении прозрачных и демократических выборов, -Тейлор

США высоко оценили работу МВД Украины в обеспечении прозрачных и демократических выборов, -Тейлор

19:57 27.07.2019
Американский "грузовик" Cargo Dragon состыковался с МКС – NASA

Американский "грузовик" Cargo Dragon состыковался с МКС – NASA

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЦИК признала избранными первых 35 нардепов

Боевики с полуночи понедельника не открывали огонь – штаб ООС

Луценко заявил, что подпишет подозрение судьям ОАСК, если по делу будут предоставлены доказательства, иначе – служебная проверка

Движение фур в Киеве ограничено из-за повышения температуры - Патрульная полиция

Боевики единожды нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь

ПОСЛЕДНЕЕ

Свыше 50 человек погибли в ходе массовой драки в тюрьме на севере Бразилии

Под Иванковым в колодце водонапорной башни погибли трое рабочих – ГСЧС

Трамп увеличил фонд компенсаций пострадавшим от терактов 11 сентября

Борис Джонсон в понедельник переедет на Даунинг-стрит со своей партнершей – СМИ

ЦИК признала избранными первых 35 нардепов

Боевики с полуночи понедельника не открывали огонь – штаб ООС

В ОРЛО на базе имущества машиностроительного завода создали механизм финансирования боевиков

Луценко заявил, что подпишет подозрение судьям ОАСК, если по делу будут предоставлены доказательства, иначе – служебная проверка

Двое судей в деле об убийстве ветерана АТО Олешко взяли самоотвод

Страны исчерпали ресурсы Земли на 2019 год быстрее, чем когда-либо

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА