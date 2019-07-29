Трамп хочет начать вывод войск из Афганистана до выборов 2020 года

Президент США Дональд Трамп хочет начать сокращать число американского военного контингента в Афганистане до президентских выборов 2020 года, заявил в понедельник госсекретарь Майк Помпео.

"Это указание, которое я получил от президента США", - сказал Помпео в Экономическом клубе в Вашингтоне, отвечая на вопрос о том, ожидает ли он, что до выборов 2020 года США сократят свой контингент в Афганистане.

"Он (Трамп - ИФ) четко выразил свою позицию. Положите конец бесконечным войнам. Выведите войска. Сократите (контингент - ИФ)", - добавил госсекретарь США.

Американские СМИ напоминают, что Трамп еще в ходе своей предвыборной кампании обещал вывести американские войска из Афганистана.

Ранее Помпео заявил, что США рассчитывают на заключение мирного соглашения с талибами (движение "Талибан" запрещено в России) до 1 сентября.

На прошлой неделе спецпредставитель госдепартамента США по Афганистану Залмай Халилзад дал положительную оценку переговорам, которые он провел с официальными лицами Афганистана.

Он сообщил, что стороны обсудили следующие шаги в рамках мирного процесса, в первую очередь - усилия по формированию "объединенной и эффективной" группы по переговорам, в которую будут входить лишь несколько человек.