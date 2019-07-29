События

14:18 29.07.2019

Элладская церковь де-факто признала ПЦУ - Епифаний

1 мин читать
Элладская церковь де-факто признала ПЦУ - Епифаний

Православная церковь Украины (ПЦУ) уже де-факто признана Элладской церковью, заявил митрополит Епифаний

"На Божественной литургии (по случаю 1031-й годовщины крещения Руси-Украины - ИФ) уже принимали участие представители Элладской православной церкви. Также наш архиерей служил с представителями Элладской церкви в Фессалониках, чир свидетельствует: де-факто Элладская церковь признает автокефалию нашей Украинской православной церкви", – цитирует митрополита Епифания пресс-служба Киевской митрополии Украинской православной церкви (ПЦУ).

К молитвенному празднованию присоединились также и представители Вселенского патриархата, сообщает пресс-служба.

Как сообщает "Радио Свобода", митрополит Епифаний также сообщил в ходе празднеств, что «в целом в течение более полугода к Православной церкви Украины присоединилось более 500 приходов со стороны Московского патриархата". "Сейчас мы видим, что процесс немного приостановился, но все равно он происходит. По несколько приходов уже оформляют юридически свой статус в ПЦУ", - сказал предстоятель.

Теги: #епифаний #церковь #пцу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:09 29.07.2019
Синод УПЦ (МП) создал комиссию по вопросам обмена пленных

Синод УПЦ (МП) создал комиссию по вопросам обмена пленных

13:47 28.07.2019
Зеленский поздравил с Днем крещения Киевской Руси-Украины и призвал предстоятелей церквей к диалогу

Зеленский поздравил с Днем крещения Киевской Руси-Украины и призвал предстоятелей церквей к диалогу

10:23 28.07.2019
Епифаний поздравил украинцев с 1031-й годовщиной крещения Руси

Епифаний поздравил украинцев с 1031-й годовщиной крещения Руси

15:37 27.07.2019
В крестном ходе в Киеве приняли участие около 30 тыс. человек

В крестном ходе в Киеве приняли участие около 30 тыс. человек

19:00 25.07.2019
Епифаний назвал разграбление кафедрального храма ПЦУ в Симферополе святотатством и призвал привлечь виновных к ответственности

Епифаний назвал разграбление кафедрального храма ПЦУ в Симферополе святотатством и призвал привлечь виновных к ответственности

18:48 23.07.2019
Суд не удовлетворил апелляцию Минкультуры на решение о приостановке переименования УПЦ (МП)

Суд не удовлетворил апелляцию Минкультуры на решение о приостановке переименования УПЦ (МП)

11:25 12.07.2019
Киевская Патриархия УПЦ КП просит суд запретить передавать в пользование Михайловский Златоверхий Монастырь

Киевская Патриархия УПЦ КП просит суд запретить передавать в пользование Михайловский Златоверхий Монастырь

18:34 02.07.2019
Вифлеемскую базилику исключили из списка Всемирного наследия под угрозой

Вифлеемскую базилику исключили из списка Всемирного наследия под угрозой

16:11 24.06.2019
В ПЦУ определились с празднованием Крещения Руси-Украины

В ПЦУ определились с празднованием Крещения Руси-Украины

15:37 24.06.2019
Почетный патриарх Филарет остается в составе епископата ПЦУ, но лишается права руководства Киевской епархией

Почетный патриарх Филарет остается в составе епископата ПЦУ, но лишается права руководства Киевской епархией

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Движение фур в Киеве ограничено из-за повышения температуры - Патрульная полиция

Боевики единожды нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь

Боевики один раз нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь

В МИД Украины выразили протест на визит Медведева в оккупированный Крым

Зеленский поздравил с Днем крещения Киевской Руси-Украины и призвал предстоятелей церквей к диалогу

ПОСЛЕДНЕЕ

Нацгвардеец выстрелил себе в голову в одном из райсудов Одессы, врачи борются за его жизнь

Буроменская и Нечитайло подали декларации в НАПК как кандидаты в госуполномоченные АМКУ

Киевский суд в понедельник определит меру пресечения задержанным накануне в Белой Церкви 12 членам ОПГ

Боевики на Донбассе с полуночи огонь не открывали – Минобороны

Начальник полиции Днепропетровщины Глуховеря уволен – Украины

Глава таможенной службы Нефьодов стал одним из лекторов "Слуги народа"

Основатель Bellingcat обвинил РФ в кибератаках на исследовательскую группу

Рассмотрение апелляции прокуратуры на отмену подозрения в госизмене экс-главе района Харькова перенесено

"Однажды в Голливуде" стал самым кассовым фильмом Тарантино за первый уик-энд

В США скончалась актриса, чьим голосом говорила Минни Маус

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА