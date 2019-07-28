События

22:55 28.07.2019

Зеленский наблюдает за матчем Суперкубка Украины "Динамо" – "Шахтер" на стадионе "Черноморец" в Одессе

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Зеленский наблюдает за матчем Суперкубка Украины "Динамо" – "Шахтер" на стадионе "Черноморец" в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский присутствует на матче за Суперкубок Украины между "Динамо" и "Шахтером" на стадионе "Черноморец" в Одессе.

      Как следует из телевизионной трансляции, Зеленский смотрит за матчем с трибун вместе с главой Офиса президента Андреем Богданом.

      Как сообщалось, 26 июля Зеленский прибыл в Одессу с неофициальным визитом, чтобы посетить концерт "Лиги смеха".  По информации СМИ, Зеленский с главой своего офиса летел рейсом авиакомпании МАУ из Борисполя в эконом-классе.

      В субботу 27 июля Зеленский и Богдан посетили городской пляж Одессы. На своей странице в соцсети Фейсбук президент обнародовал фотографию, на которой он и Богдан сидят на шезлонгах под пляжными зонтами в окружении других отдыхающих.

Теги: #суперкубок #зеленский #футбол
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