Порошенко: единство и духовная сила украинского народа стали нашим сильным оружием в преодолении российской агрессии

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с 1031-летием крещения Киевской Руси и отметил что единство и духовная сила украинского народа стали сильным оружием в преодолении российской агрессии.

"Мы будем поддерживать Православную церковь Украины, защищать ее от нападок реваншистов, помогать ее единению с мировым православием, братскому диалогу со всеми Церквями, которые видят свое начало в Владимировом крещении", - написал П. Порошенко на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

"Украина вернула себе великое наследие Владимира Великого, крестителя Киевской Руси-Украины. И никто не заставит нас от него отречься!", - подытожил П. Порошенко.