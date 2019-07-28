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09:24 28.07.2019

Порошенко: единство и духовная сила украинского народа стали нашим сильным оружием в преодолении российской агрессии

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Порошенко: единство и духовная сила украинского народа стали нашим сильным оружием в преодолении российской агрессии

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с 1031-летием крещения Киевской Руси и отметил что единство и духовная сила украинского народа стали сильным оружием в преодолении российской агрессии.

"Мы будем поддерживать Православную церковь Украины, защищать ее от нападок реваншистов, помогать ее единению с мировым православием, братскому диалогу со всеми Церквями, которые видят свое начало в Владимировом крещении", - написал П. Порошенко на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

"Украина вернула себе великое наследие Владимира Великого, крестителя Киевской Руси-Украины. И никто не заставит нас от него отречься!", - подытожил П. Порошенко.

Теги: #киев #порошенко #украина #поздравления
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