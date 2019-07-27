США высоко оценили работу МВД Украины в обеспечении прозрачных и демократических выборов, -Тейлор

Официальную позицию Соединенных Штатов Америки относительно проведенной Министерством внутренних дел Украины работы во время внеочередных выборов в Верховную Раду обнародовал сегодня, 27 июля, временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор, сообщает Министерство внутренних дел Украины на своем сайте.

Уильям Тейлор отметил, что подразделения системы МВД в очередной раз, как и во время выборов президента Украины, продемонстрировали свою аполитичность и обеспечили проведение безопасных и прозрачных внеочередных парламентских выборов, - говорится в сообщении.

"Я еще раз отдаю должное Министерству внутренних дел Украины и всем подразделениям, которые ему подчиняются, за слаженную координацию, профессиональную и эффективную работу в предвыборный период и в день проведения досрочных парламентских выборов, состоявшихся в минувшее воскресенье", - отметил Уильям Тейлор.

Временный поверенный в делах США в Украине отметил, что подразделения МВД продемонстрировали соответствие высоким стандартам, которые украинцы ожидают от правоохранительных сил.

"Усиленная работа Национальной полиции, Нацгвардии, ГСЧС, Государственной пограничной и миграционной служб снова позволила гражданам Украины свободно и прозрачно выразить свои политические предпочтения, преимущественно, без внутренних инцидентов и вмешательства извне", - сказал Уильям Тейлор.