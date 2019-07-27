Строители посетят Станицу Луганскую в понедельник для осмотра объема работ по восстановлению моста

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер анонсировал в понедельник, 29 июля, визит строительной команды в Станицу Луганскую (Луганская обл.) для осмотра объема работ по восстановлению моста.

"Инженеры-строители уже посещали мост. Как я понимаю, в понедельник будет ещё один их визит", - сказал Волкер на брифинге в субботу в Киеве.

При этом американский дипломат выразил мнении, что удастся достичь прогресса в восстановлении моста, если Россия сделает шаги поддержки данного проекта.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова в одностороннем порядке начать восстановление моста в районе Станицы Луганской (Луганская обл.), если в течение недели со стороны оккупированных территорий не начнется демонтаж фортификационных сооружений.

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе на заседании 17 июля договорилась о скорейшем начале совместного демонтажа фортификационных сооружений в районе пгт Станица Луганская Луганской области, в том числе установленных на мосту через р.Северский Донец.