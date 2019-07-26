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20:36 26.07.2019

Механизм нелегальных пассажирских перевозок из Одессы в ОРЛО через РФ блокировала СБУ

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Механизм нелегальных пассажирских перевозок из Одессы в ОРЛО через РФ блокировала СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали механизм незаконных пассажирских перевозок во временно оккупированные районы Луганской области и в обратном направлении.

"В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что жители с временно оккупированных районов Луганщины организовали нелегальные автобусные рейсы из Одессы. Транспортный маршрут пролегал через территорию РФ на временно оккупированную территорию Луганской области. Пересечение государственной границы осуществляется во временно неподконтрольных украинской власти пунктах пропуска", - сообщает пресс-центр СБ Украины в пятницу.

К противоправной деятельности дельцы привлекли двух жителей Харькова как "диспетчеров" автобусных рейсов.

Во время санкционированных следственных действий в жилых помещениях фигурантов производства правоохранители обнаружили документацию и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

Сейчас следователи СБУ двум злоумышленникам объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины и решением суда им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконной деятельности.

Мероприятия по разоблачению и блокировки противоправных действий проводились сотрудниками Управления СБУ в Одесской области и Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области.

Теги: #орло #украина #нелегальные #перевозки
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