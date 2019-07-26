В центре Будапешта нашли стокилограммовую бомбу времен Второй мировой войны

Из-за обнаружения стокилограммовой бомбы времен Второй мировой войны эвакуированы 3,5 тысячи жителей домов, расположенных близ городского парка в центре Будапешта, сообщает венгерская пресса.

Городские власти предоставили этим людям временное размещение, оказали помощь с транспортом, а также необходимое содействие пожилым и больным людям.

Район оцепила полиция, в нем прекращено движение общественного и личного транспорта.