События

19:15 26.07.2019

В центре Будапешта нашли стокилограммовую бомбу времен Второй мировой войны

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В центре Будапешта нашли стокилограммовую бомбу времен Второй мировой войны

Из-за обнаружения стокилограммовой бомбы времен Второй мировой войны эвакуированы 3,5 тысячи жителей домов, расположенных близ городского парка в центре Будапешта, сообщает венгерская пресса.

Городские власти предоставили этим людям временное размещение, оказали помощь с транспортом, а также необходимое содействие пожилым и больным людям.

Район оцепила полиция, в нем прекращено движение общественного и личного транспорта.

Теги: #будапешт #венгрия #бомба
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