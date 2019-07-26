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15:44 26.07.2019

Чиновник времен Януковича повлиял на назначение руководства Киевского апелляционного суда – Горбатюк

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Чиновник времен Януковича повлиял на назначение руководства Киевского апелляционного суда – Горбатюк

Чиновник времен президента Украины Виктора Януковича оказал влияние на назначение руководства Киевского апелляционного суда (ранее назывался Апелляционным судом Киева).

"Получена информация о том, что один из руководителей времен Януковича влиял на смену в руководстве Апелляционного суда Киева. Буквально на протяжении последних месяцев двух... Влиял - и сменили", - сказал Горбатюк журналистам в пятницу Киеве.

Ранее в пятницу на совместной пресс-конференции Горбатюка и директора НАБУ Артема Сытника был продемонстрирован видеоролик, касающийся расследования случаев влияния судей Окружного административного суда Киева (ОАСК) на судебные и другие государственные органы. В этом ролике, в частности, указывалось: "Задокументирована также информация о влиянии чиновника времен президента Януковича на изменения в руководстве органов судебной власти и назначение контролируемых лиц".

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идёт о бывшем заместителе главы администрации президента Украины времен Януковича Андрее Портнове и о назначении Владимира Мельника заместителем главы Киевского апелляционного суда.

Теги: #гпу #горбатюк #кадры #суд
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