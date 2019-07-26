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15:37 26.07.2019

Следствие зафиксировало неправомерные деяния судей ОАСК

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Следствие зафиксировало неправомерные деяния судей ОАСК

Следствие зафиксировало случаи влияния судей Окружного административного суда Киева (ОАСК) на судей Конституционного суда Украины (КС) в решениях относительно незаконного обогащения и люстрации, а также влияния на продвижение законопроектов в Верховной Раде и дела Государственного бюро расследований (ГБР).

Соответствующая информация была обнародована в видеоролике на совместной пресс-конференции директора НАБУ Артема Сытника и руководителя Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка в пятницу в Киеве.

"Зафиксированы случаи организации влияния на судей Конституционного суда относительно решений о незаконном обогащении и люстрации; на членов Высшего совета правосудия, в частности через нардепов; продвижение нужных законопроектов в Верховной Раде; на судей Апелляционного админсуда; на расследование ГБР через руководство этого органа", - сказано в тексте в видеоролике.

Кроме того, по данным следствия, зафиксированы случаи влияния на рассмотрение и принятие решений в делах относительно разъяснений Центральной избирательной комиссии, отмены решений правительства по тарифам, конкурсов в ГБР, относительно возможной отмены ареста имущества экс-президента Украины Виктора Януковича, а также в делах относительно Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Согласно обнародованной информации, во время расследования также зафиксированы разговоры руководства ОАСК о служении бывшей власти и изменении политического курса, обсуждения своего "профессионализма", который заключается в умении влиять при помощи решений возглавляемого суда и знакомств на государственные и общественно значимые дела.

Кроме того, по данным следствия, зафиксированы разговоры, которые могут свидетельствовать о совершении главой и судьями ОАСК коррупционных уголовных правонарушений, в том числе получения неправомерной выгоды.

"Задокументирована также информация о влиянии чиновника времен президента Януковича на изменения в руководстве органов судебной власти и назначение контролируемых лиц", - сказано в видеоролике.

"Нужно отметить, что то, что мы сейчас показали, и позже покажем в более расширенной версии, - сегодня фактически следствие раскрывает это, и идет уже по собственному пути… Очень много информации нужно в дальнейшем проверять", - заявил Сытник.

Теги: #гбр #судьи #набу #оаск
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