Работники "Львовской железной дороги" уличены в хищении дизтоплива с тепловозов, убытки превысили 1 млн грн

Правоохранители при содействии службы безопасности АО "Укрзализныця" задокументировали преступную деятельность группы сотрудников структурного подразделения регионального филиала "Львовская железная дорога", которые воровали горюче-смазочные материалы, сливая их в полиэтиленовые пакеты.

Как сообщило управление защиты экономики в Волынской области, в состав группы входили машинисты, которые организовали схему хищения, их помощники и сборщики поездов пункта обслуживания грузовых вагонов, а также гражданин, который покупал топливо.

Машинисты создавали необходимые условия для слива дизельного топлива с тепловозов. Их помощники раскрывали дизельные баки и сливали топливо в специально подготовленные полиэтиленовые пакеты. В предварительно обусловленных местах машинисты останавливали тепловозы, где краденное топливо перегружали в транспортные средства и перевозили на подпольные АЗС.

Работники железной дороги действовали в ночное время 2-3 раза в неделю, за раз сливали более 500 литров нефтепродуктов. Затем дизтопливо реализовывалось на подпольных автозаправочных станциях по ценам ниже рыночных.

Правоохранители установили дату, время и место очередной кражи горючего и задержали нарушителей - во время слива дизельного топлива из грузового поезда сообщением "Владимир-Волынский – Устилуг" разоблачили трех человек.

Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

По предварительным данным, сумма нанесенного ущерба составляет более 1 млн грн, указали в полиции.

В пресс-релизе "Укрзализныци" подчеркивается, что АО содействует правоохранительным органам в расследовании этого и других преступлений, связанных с хищением имущества железной дороги и железнодорожных грузов.