ГПУ: В делах Майдана сообщено о подозрении двум экс-сотрудникам суда в Киеве

По делам о событиях Революции Достоинства в 2013-2014 годах сообщено о подозрении бывшему руководителю аппарата киевского районного суда и его заместителю, сообщили в отделе связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

"На основании собранных доказательств 22 и 25 июля 2019 предусмотренным законом способом сообщено о подозрении бывшему руководителю аппарата суда и его заместителю одного из районных судов города Киева в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.376-1 УК Украины, по факту незаконного вмешательства в работу автоматизированной системы документооборота суда (внесение ложных сведений в этой системе) при распределении дел между судьями по применению к участникам протестных акций и других граждан мер в январе-феврале 2014 года", - говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры в четверг.

В информации также отмечается, что продолжается досудебное расследование по ряду уголовных производств по фактам противодействия протестным акциям путем противоправного преследования сотрудниками правоохранительных органов и суда участников митингов и собраний в г.Киеве в декабре 2013 - феврале 2014.

Собираются и проверяются на предмет достаточности для привлечения к уголовной ответственности доказательства в отношении соучастников этого и других преступлений, совершенных в период событий Революции Достоинства в 2013-2014 годах.