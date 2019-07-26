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01:30 26.07.2019

Falcon 9 с грузовым кораблем Cargo Dragon стартовала к МКС

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Ракета-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon компании SpaceX в пятницу отправилась к Международной космической станции (МКС), Cargo Dragon уже вышел на орбиту, сообщило NASA.

Около 00:11 по Киеву космический корабль Crew Dragon отделился от второй ступени ракеты-носителя Falcon 9, начав самостоятельный полет. Затем на корабле успешно раскрылись солнечные батареи, которые обеспечат его необходимой для полета энергией.

По сообщению SpaceX, первая многоразовая ступень Falcon 9 после пуска Cargo Dragon совершила успешную управляемую посадку на площадке в штате Флорида.

18-й запуск Cargo Dragon к МКС в рамках коммерческого контракта между NASA и SpaceX был осуществлен с 40-го пускового комплекса на авиабазе на мысе Канаверал в штате Флорида в четверг в 18:01 по местному времени (в пятницу в 00:01 по Киеву).

Теги: #мкс #spacex
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