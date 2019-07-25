Холодницкий ожидает от Рады-9 усиления независимости антикоррупционных органов, что не смог сделать предыдущий созыв

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий ожидает, что Верховная Рада 9-го созыва предоставит Национальному антикоррупционному бюро Украины полномочия осуществлять автономную прослушку, отменит поправку народного депутата Андрея Лозового и примет иные решения, усиливающие независимость антикоррупционных органов.

"Я ожидаю от нового парламента, от смены власти то, что мы не смогли реализовать в Верховной Раде предыдущего созыва. Это и усиление независимости антикоррупционных органов, это автономная прослушка для Антикоррупционного бюро, независимо от Службы безопасности Украины. Это законопроект, который был в предыдущей Верховной Раде под №7271 о количестве антикоррпуционных прокуроров, увеличить его там, где это необходимо", - сказал Холодницкий в эфире "Прямого" канала в четверг вечером.

Он также отметил, что новоизбранный парламент внесет изменения в Уголовно процессуальный кодекс, которые отменят поправку Лозового.

Глава САП подчеркнул, что многие законопроекты, которые необходимы в деятельности правоохранительных органов, в Раде 8-го созыва не были реализованы.

"Работы у этого парламента будет много", - резюмировал Холодницкий.