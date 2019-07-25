Экс-министр обороны Грузии Окруашвили задержан по обвинению в попытке госпереворота

Бывший министр обороны Грузии, лидер оппозиционной партии "Победившая Грузия" Ираклий Окруашвили в четверг задержан сотрудниками МВД, сообщил журналистам представитель этой политической силы Губаз Саникидзе.

По его словам, Окруашвили задержали, когда он ехал на автомобиле в офис партии в Тбилиси. "По нашей информации, Окруашвили задержан по делу о штурме парламента и попытке государственного переворота 20-21 июня", - сказал Саникидзе.

Несколько дней назад Окруашвили внес в суд иск с требованием ареста акций телекомпании "Рустави 2", владельцем которых стал бизнесмен Кибар Халваши. По утверждению Окруашвили, все акции принадлежат ему, а Халваши является доверенным лицом, что нотариально зафиксировано в Берлине в 2010 году.

В МВД Грузии подтвердили журналистам факт задержания Окруашвили в связи с обвинением в штурме парламента и попытке государственного переворота. МВД сообщает, что в связи с этим делом задержаны 17 человек.