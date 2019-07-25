События

19:50 25.07.2019

Экс-министр обороны Грузии Окруашвили задержан по обвинению в попытке госпереворота

1 мин читать
Экс-министр обороны Грузии Окруашвили задержан по обвинению в попытке госпереворота

Бывший министр обороны Грузии, лидер оппозиционной партии "Победившая Грузия" Ираклий Окруашвили в четверг задержан сотрудниками МВД, сообщил журналистам представитель этой политической силы Губаз Саникидзе.

По его словам, Окруашвили задержали, когда он ехал на автомобиле в офис партии в Тбилиси. "По нашей информации, Окруашвили задержан по делу о штурме парламента и попытке государственного переворота 20-21 июня", - сказал Саникидзе.

Несколько дней назад Окруашвили внес в суд иск с требованием ареста акций телекомпании "Рустави 2", владельцем которых стал бизнесмен Кибар Халваши. По утверждению Окруашвили, все акции принадлежат ему, а Халваши является доверенным лицом, что нотариально зафиксировано в Берлине в 2010 году.

В МВД Грузии подтвердили журналистам факт задержания Окруашвили в связи с обвинением в штурме парламента и попытке государственного переворота. МВД сообщает, что в связи с этим делом задержаны 17 человек.

Теги: #грузия #экс_министр #задержание
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:15 25.07.2019
Банки Грузии в I полугодии увеличили активы на 8,5%, снизили чистую прибыль на 12%

Банки Грузии в I полугодии увеличили активы на 8,5%, снизили чистую прибыль на 12%

11:37 25.07.2019
Задержан экс-руководитель полиции Одесской области

Задержан экс-руководитель полиции Одесской области

16:28 24.07.2019
Украина и Грузия могут создать кластер медтуризма для выхода на рынки восточных стран – эксперт

Украина и Грузия могут создать кластер медтуризма для выхода на рынки восточных стран – эксперт

06:48 21.07.2019
В Черновицкой области пограничники задержали мигрантов из Гамбии

В Черновицкой области пограничники задержали мигрантов из Гамбии

07:22 20.07.2019
Иран опроверг задержание танкера под либерийским флагом, судовладелец подтвердил информацию

Иран опроверг задержание танкера под либерийским флагом, судовладелец подтвердил информацию

15:19 19.07.2019
Лидер грузинской оппозиции назвал смену владельца "Рустави 2" "рейдерским захватом"

Лидер грузинской оппозиции назвал смену владельца "Рустави 2" "рейдерским захватом"

13:49 19.07.2019
Суд в Грузии принял решение о передаче Украине дела украинской гражданки, подозреваемой в торговле детьми

Суд в Грузии принял решение о передаче Украине дела украинской гражданки, подозреваемой в торговле детьми

11:43 19.07.2019
В Одессе задержан и арестован иностранец, организовавший разбойное нападение и убийство экс-мэра Тирасполя

В Одессе задержан и арестован иностранец, организовавший разбойное нападение и убийство экс-мэра Тирасполя

03:32 18.07.2019
В Кропивницком умер мужчина после задержания правоохранителями

В Кропивницком умер мужчина после задержания правоохранителями

02:06 16.07.2019
В Шевченковском районе столицы оперативники задержали псевдоминера

В Шевченковском районе столицы оперативники задержали псевдоминера

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экипаж танкера NEYMA не нарушал нормы Морского права и законы Украины, оснований для задержания российских моряков не было – СБУ

Трамп надеется, что новая власть в Украине сможет завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие с США

Трамп по телефону поздравил Зеленского с победой партии "Слуга народа" на выборах в Раду

Боевики с полуночи один раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранен один украинский военный – штаб

Моряки с задержанного в Украине российского танкера едут домой, судно остается в Измаиле

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский поблагодарил Трампа за поддержку суверенитета Украины со стороны США и готовность поддержать реформы

Экипаж танкера NEYMA не нарушал нормы Морского права и законы Украины, оснований для задержания российских моряков не было – СБУ

Трамп надеется, что новая власть в Украине сможет завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие с США

Трамп по телефону поздравил Зеленского с победой партии "Слуга народа" на выборах в Раду

Климкин встретился с Волкером

Украина полностью имплементировала требования ЕС к электронным документам - "Команда Зеленского"

Российские моряки с танкера Neyma уже в Молдове – Москалькова

Боевики с полуночи один раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранен один украинский военный – штаб

150 нелегалов возможно погибли при кораблекрушении у берегов Ливии

Епифаний назвал разграбление кафедрального храма ПЦУ в Симферополе святотатством и призвал привлечь виновных к ответственности

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА