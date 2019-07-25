Порошенко сообщил, что в ГБР давал пояснения о купле-продаже завода "Кузня на Рыбальском"

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко сообщил, что на допросе в Государственном бюро расследований (ГБР) он давал пояснения, касающиеся соглашения о купле-продаже завода "Кузня на Рыбальском".

"Сегодня мы давали пояснения, они были в устном и в письменном виде относительно направлений, которые касаются абсолютно прозрачного соглашения о купле-продаже завода "Кузня на Рыбальском", которое осуществлялось без моего участия", - сказал Порошенко журналистам после допроса в ГБР в четверг.

Кроме того, по его словам, ГБР "пытается продолжать следственные действия против канала "Прямой"".

"Нам об этом сообщили. В то же время о пророссийских каналах у них нет информации", - сказал он.

Как сообщалось, в мае бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что намерен подать в ГБР заявления о якобы совершении преступлений Порошенко и его окружением. В частности, по его словам, речь идет о панамских офшорах, хищениях в армии, а также оборонном заказе "Кузни на Рыбальском".

23 мая директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что ГБР изучает заявление Портнова о совершении экономического преступления Порошенко. По его словам, в данном заявлении речь идёт о совершении "определенных экономических преступлений, которые связаны с "Ленинской кузней" (ныне - "Кузня на Рыбальском").

3 июля Портнов сообщил, что суд удовлетворил ходатайства следователей о доступе к документам на предприятиях "Кузня на Рыбальском" и телеканале "Прямой". "Фабула – отмывание преступных доходов, офшоры, оформление акций на подставных лиц и неуплата налогов", - пояснил Портнов.

Осенью 2018 года бизнесмен Сергей Тигипко приобрел у Порошенко ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (Киев).